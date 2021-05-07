2021 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2011100862021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035107912021 Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2048108372021 İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2086100152021 Ted Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2067101892021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1109100962021 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1010102552021 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2030101872021 Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2005901782021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110211
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Fadik isminin anlamı nedir, Fadik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Fadik isminin anlamı nedir, Fadik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Fadik ismi; özü sözü bir, doğru anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Fadik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Fadik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Fadik isminin anlamı nedir, Fadik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fadik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fadik ismi ne demek, Fadik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fadik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fadik İsminin anlamı nedir? TDK Fadik anlamı:

TDK'da Fadik isminin anlamı yer almamaktadır.

Fadik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fadik ismi Kuran'da geçmemektedir.

anlamı nedir?

Fadik isminin kökeni:

Fadik ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Fadik ismi 4724 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Fadik isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Fadik isminin rengi:

Menekşe

Fadik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Fadik isminin Harf Analizi Nedir ?

Fadik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Fadik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fadik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

A : 1

D : 5

İ : 12

K : 14

= 39 Fadik İsminin Numeroloji Toplamı 39’dir.

erkek bebek isim anlamları

Fadik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fadik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fadik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   A: 1   D: 4   İ: 9   K: 2 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Fadik isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT