Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi’nde incelemede bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti Keber Tepesi Doliche yakasında devam eden kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Fadıloğlu, Kazı Başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer ve Arkeolog Dr. Dilek Çobanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Dülük Antik Kenti Keber Tepesi Doliche yakasındaki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı ile birlikte kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer ve Arkeolog Dr. Dilek Çobanoğlu, Antik Kenti ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na bu yılki kazılar hakkında önemli bulgulara ulaştıklarını, Başkan Fadıloğlu'na iletti. Çalışmaların son aşamasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Blömer, kente ait kültürel ve tarihi zenginliklerin bir an önce ortaya çıkarılması adına ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

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"Bu çalışmalarda yol almış olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yaklaşık 15 yıldır devam eden bir hikaye, bir serüven. Tabii özellikle bu kazıların böyle 3 yılda, 5 yılda sonuçlanması mümkün değil. Aynı zamanda üniversite bünyesinde kazılıyor olması münasebetiyle senenin belirli günleri ancak bu işler yapılabiliyor. Alman Münster Üniversitesi'nden hocalarımız ve Dilek hanım bu işin başında yıllardır. Öncelikle daha önce hamamın bulunduğu yerle birlikte tapınak asıl hedefti onun bulunmasıyla ilgili. Bu seneki yapılan çalışmayla yaklaşık olarak kontronün de belli olduğu, yaklaşık 65'e 40 eninde bir büyük tapınak. Kolon kesitleri neredeyse 1 metreye yakın olan büyüklükte bir yapı. Tabii Dilek hanımın da bahsettiği gibi burada arşiv çok önemli. Burayı tarihlendire bilmek adına, buralardaki olandan bitenden haberdar olabilmek adına, arşivdeki malzemeye ulaşmamız lazım. Bununla ilgili bulunan mühürler biraz belki yol gösterecek ama daha detaylı çalışmalar devam edecek. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak burada lojistik destek verme noktasında, dünya kültür mirasının açığa çıkması noktasında desteğimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Keşke imkan olsa da burada 2 ay değil de 365 gün kazı yapabilsek. Tabii bunlar zamanla ve ekonomik durumlarla doğru orantılı. Yine de bu çalışmalarda yol almış olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben tüm ekibin ellerine emeklerine sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

"Kültürel ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılması adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Arkeolog Dr. Dilek Çobanoğlu ise, "Dülük köyünde yer alan Doliche yakasındayız Temmuz'un sonlarından beri kazı çalışmaları devam ediyor. Almanya'dan geldik. Başkanımızın desteğiyle sağ olsun. Çalışmalarımıza devam ettik. Üst tarafta tapınak alanında çalışmalara başlamış bulunduk. 4-5 hafta orada çalışmaları yürüttükten sonra, arşiv binasına çalışmaları kaydırdık ve yaklaşık 2 hafta daha burada çalışıp, bu sezonun çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Tapınak dediğimiz şu an görmesek de tapınağımız Güneydoğu Anadolu'da en büyük tapınaklardan biri olduğunu düşünüyoruz ve arşiv binasını aramaya devam ediyoruz. Asıl hafızaya ulaşmaya çalışıyor. Yani arşiv binasının burada olmasını tahmin etmemizin sebebi, yoğun bir şekilde mühür baskılarının çıkmış olması, bulunmuş olması. Yaklaşık 5 bin adet mühür bulundu parça olarak veya bütün olarak. İyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Kente ait kültürel ve tarihi zenginliklerin bir an önce ortaya çıkarılması adına ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)