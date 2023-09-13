Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarının yetiştirdiği Milli Takım sporcusu Beril Öztürk, Fenerbahçe formasıyla yeni bir başlangıç yapacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarının yetiştirdiği Milli Takım sporcusu Beril Öztürk, Fenerbahçe formasıyla yeni bir başlangıç yapacak. Ay-yıldızlı sporcu Öztürk, İstanbul yolculuğu öncesinde ailesiyle birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Beril'i tebrik eden Fadıloğlu, "Beril, Gaziantep'i ve ülkemizi bugüne kadar gururlandıran başarılarıyla temsil etti. Onun yeni kulübünde de büyük başarılar elde edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Türk yüzme sporunun parlayan yıldızlarından biri olan Beril Öztürk, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yaptığı hummalı çalışmalar ve elde ettiği büyük başarıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bugüne kadar elde ettiği birçok ulusal ve uluslararası başarı ile adını duyuran Milli Yüzücü Öztürk, Türk yüzme camiasının gururu olmayı sürdürüyor. Milli sporcu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ailesi birlikte makamında ziyaret ederek, kendisine verilen destekler için teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Öztürk, Gaziantep'i temsil etmenin gururunu ömür boyu yaşamak istediğini ve başarılarına devam etmek için çok daha fazla çalışacağının sözünü verdi.

"Türk sporuna birçok şampiyon kazandırdık"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sırasında Beril Öztürk'ün transferi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Milli Takım sporcusunun Gaziantep'i başarıyla temsil etmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, "Beril, Gaziantep'i ve ülkemizi bugüne kadar gururlandıran başarılarıyla temsil etti. Onun yeni kulübünde de büyük başarılar elde edeceğine olan inancımız tamdır. Alleben Yüzme Havuzlarımız Türk sporuna birçok şampiyon kazandırdı. Bu başarıların devamı noktasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Beril'in bu büyük başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

"Bütün imkanları sağlayan başkanıma ve bütün aileye teşekkür ederim"

Fenerbahçe'ye transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Milli Takım yüzücüsü Beril Öztürk, "Şehitkamil Belediyesinde yaklaşık 5 yıldır yüzüyorum ve Milli Takım'dayım. Hem akademik olarak hem de spor anlamında ve devamı olarak da Fenerbahçe'de yüzmeye devam edeceğim. Bunun için bana bütün imkanları sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanıma ve bütün aileye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Biz, Milli bir sporcuyu transfer ediyoruz"

Milli sporcu transfer etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Alleben1 Yüzme Havuzu Koordinatörü Cengiz Bingül, "2012 yılında Gaziantep'e kazandırılan Alleben yüzme havuzlarında on binlerce çocuğumuz buradan yararlandı. Bundan önceki süreçte dünya, Avrupa ve uluslararası yarışlarda öncelikle ilimizi, bölgemizi, ardından da Şehitkamil Belediye Spor Kulübümüzü temsilen çok başarıya imza attı ama bugün farklı özel başarı var. Artık Gaziantep'in sporlarındaki başarıları transferlerle taçlanıyor. Çocuklarımızın buradaki transfer konusu yanlış anlaşılmasın. Biz milli bir sporcuyu transfer ediyoruz. Bundan sonraki seviyesini inşallah olimpik seviyede sergilemesi için daha iyi imkanlarda yine beraber yine ailemizin bir parçası olarak ve Gaziantep'i temsilen hem Fenerbahçe forması adı altında hem de Milli Takım'daki her başarısından inşallah gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı

Fadıloğlu, Fenerbahçe’ye transfer olan Beril’i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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