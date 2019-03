Fadıloğlu, ilçede adım basmadık nokta bırakmıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmaları kapsamında gündüz esnafı ziyaret ederken, akşam saatlerinde de aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, "Her ziyaretimizde vatandaşlarımıza 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları anlatıyoruz" dedi.

Yaptığı ziyaretlerle 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gündüz saatlerinde Gaziantep Meyve ve Sebze Hali, Fıstıkçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesinde çalışan esnaf ile buluştu. Tek tek dükkanları gezen ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, akşam saatlerinde de Girne, Güzelyurt, Umut ve Karaoğlan mahallelerinde ikamet eden ailelerin evlerine konuk oldu.

"Çocuklarımızın geleceğini belirleyecek bir tercih yapacaklar"

Ülkenin bekası, istikrarı, birliği ve beraberliği için 31 Mart Yerel Seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Her ziyaretimizde vatandaşlarımıza 31 Mart Yerel Seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini not alıyoruz. Gereken çalışmayı anında yapıyoruz. Halkımızın talep ve istekleri bizim için çok önemlidir. Ülkemizin bekası için bir ve beraber olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemin içerisindeyiz. Halkımız, çok önemli ve kritik bir tercih yapacak. 31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçimi olmayacak. Vatandaşlarımız, çocuklarının geleceğini belirleyecek bir tercih yapacaklar. İnanıyorum ki halkımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamalıyız. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle yanımızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak halkımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıklarda verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Milletimizin dua ve destekleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA