Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesine bağlı 12 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçesine bağlı 12 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sefaşehir, Yeşilce, Durnalık, Cerityeniyapan, Yenişarkaya, İskenderli, Sarılar, Eskişarkaya, Acaroba, Yamaçoba, Bayatlı ve Atalar Mahalleleri gezildi. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor"

Mahallelerine gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Aslanoğlu, "Bugün Milletvekilimiz, Başkanımız, İlçe Başkanımız mahallemizi ziyaret etti. Bizlerin ve mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını, istek ve taleplerimizi dinlediler. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor. Ben, mahallem adına bugün mahallemizi ziyaret eden Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza ve AK Parti İlçe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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