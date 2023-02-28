Fady Farid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fady Farid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fady Farid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fady Farid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fady Farid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fady Farid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fady Farid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fady Farid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fady Farid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fady Farid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fady Farid 12 Ağustos 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fady Farid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSR - SPORTS UG yapmaktadır. Fady Farid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fady Farid'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fady Farid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fady Farid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Fady Farid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fady Farid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında El Sharkia

30 Haziran 2017 yılında El Ahly U21

27 Ocak 2018 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2018 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2018 yılında El Gouna

31 Ocak 2019 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2019 yılında El Ahly

3 Ağustos 2019 yılında Aswan SC

9 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

25 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2023 yılında Bank El Ahly

Fady Farid kimdir

Fady Farid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fady Farid şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fady Farid nereli

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