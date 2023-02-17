Fagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fagner 13 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fagner Santos Viana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fagner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fagner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Fagner'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fagner şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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