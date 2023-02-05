Fagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fagner

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fagner 11 Haziran 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fagner Conserva Lemos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fagner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Fagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 9 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Fagner'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fagner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/Fagneroficial23/

http://www.facebook.com/FagnerLemosOficial/

Fagnerboyu ve yaşı kaç

Fagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Corinthians

6 Şubat 2007 yılında PSV Eindhoven

7 Şubat 2007 yılında EC Vitória

30 Haziran 2007 yılında PSV Eindhoven

15 Eylül 2008 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2009 yılında Vasco da Gama

24 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg

22 Temmuz 2013 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2013 yılında Wolfsburg

1 Ocak 2014 yılında Corinthians

31 Aralık 2014 yılında Wolfsburg

9 Ocak 2015 yılında Corinthians

Fagner kimdir

Fagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fagner şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corinthians Sao Paulo (1/1998-12/2005)

Fagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 22 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Fagner nereli

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