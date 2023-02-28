Fagrie Lakay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fagrie Lakay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fagrie Lakay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fagrie Lakay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fagrie Lakay 31 Mayıs 1997 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fagrie Lakay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Fagrie Lakay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fagrie Lakay'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fagrie Lakay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fagrie Lakay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fagrie Lakay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fagrie Lakay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Santos FC

4 Ağustos 2015 yılında SuperSport Utd.

5 Ocak 2018 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2018 yılında SuperSport Utd.

29 Ocak 2019 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2019 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Bidvest Wits FC

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2019 yılında Cape Town City

31 Ocak 2022 yılında Pyramids FC

Fagrie Lakay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fagrie Lakay şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fagrie Lakay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Stars, Santos FC Cape Town Academy

Güney Afrika takımında 8 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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