Fahad Al Munaif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Munaif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Munaif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Munaif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Munaif 25 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد المنيف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Munaif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Munaif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Munaif'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Munaif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Munaif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Al Munaif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Munaif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2012 yılında Shoalah

30 Haziran 2013 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2013 yılında Shoalah

8 Temmuz 2015 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2019 yılında Al-Qadsiah FC

17 Eylül 2020 yılında Al-Kawkab

29 Ocak 2022 yılında Al-Adalah FC

17 Haziran 2022 yılında Al-Riyadh SC

Fahad Al Munaif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Munaif şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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