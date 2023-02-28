Fahd Gomaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd Gomaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd Gomaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd Gomaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd Gomaa 11 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da فهد جمعة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd Gomaa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahd Gomaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fahd Gomaa'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahd Gomaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd Gomaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahd Gomaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd Gomaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2021 yılında Smouha

30 Ocak 2023 yılında El Ahly

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Fahd Gomaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd Gomaa şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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