Fahd T Saad Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahd T Saad Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahd T Saad Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahd T Saad Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahd T Saad Mohamed 10 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Libya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahd T Saad Mohamed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fahd T Saad Mohamed'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fahd T Saad Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahd T Saad Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fahd T Saad Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahd T Saad Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Fahd T Saad Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahd T Saad Mohamed şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Al Ahly Benghazi

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.