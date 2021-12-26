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Fahiş fiyata el attılar! Sebepsiz zam yapan zincir marketlere ceza yağdı!

Ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam tespit eden Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, A101, Bim, Şok, CarrefourSa ve Metro marketlere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Fahiş fiyata el attılar! Sebepsiz zam yapan zincir marketlere ceza yağdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kur Korumalı TL mevduat" sistemini duyurmasıyla günlerce rekor üstüne rekor kıran dolar 12 liranın da altına düştü. Dolar kurundaki düşüşün ardından marketlere yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

Ünlü marketlere ceza yağdı. Beyaz ve kırmızı et ile peynire ürün alış maliyetleri artmamasına rağmen yüzde 20 zam yapan zincir marketler yakalandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sebepsiz zam yapan 5 markete ceza kesti.

ÜRÜN ALIŞ FİYATLARI ARTMADI AMA YÜZDE 20'LERİ AŞAN ZAM YAPTILAR

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplanarak yapılan denetimler ve vatandaş şikayetlerini masaya yatırdı. Kurulun marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

Fahiş fiyata el attılar! Sebepsiz zam yapan zincir marketlere ceza yağdı!

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Sabah'ın haberine göre; pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün yılın son değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantıda Kurul tarafından yapılan market denetimleri ve vatandaş şikayetleri masaya yatırılırken, edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından en çok fahiş fiyat ve stok şikayeti Bursa'dan geldi.BEYAZ

PEYNİRDE SEBEPSİZ ZAM YÜZDE 30'U BULDU

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan Kurul, 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı marketlerde alış fiyatları ile satış fiyatları arasında yapılan incelemede, yapılan zamların alış fiyatları aynı olmasına rağmen yapıldığı belirlendi. Kurul, vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen marketlerin yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi. Bir markette beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yapıldığı tespit edildi.

5 ZİNCİR MARKETE CEZA

Kurul, bu kapsamda maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu haksız fahiş fiyat artışı yapan 5 büyük zincir markete idari para cezası uygulanmasına hükmederken, Kurul'un yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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