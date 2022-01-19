Fahiş fiyatlar nasıl engellenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında ekonomideki son durum, fiyatların indirilmesi, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve yatırımlardaki son durum ele alındı. Kabine toplantısının gündeminde olan bir diğer konu ise iç ve dış gelişmeler oldu. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayılarının ikiye katlanması sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gelinen aşama da görüşülen konulardan biri oldu.

Terörle mücadelede, diplomasideki gelişmeler, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin görüşmesi ve bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç de toplantıda ele alındı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFIYLA MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik."

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