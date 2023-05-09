Fahiş kira fiyatlarına cumhurbaşkanı müdahalesi! Canlı yayında açıkladı: Yeni dönem başlıyor

Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülkemizi bölmeye çalışan CHP ve PKK'ya karşı duracaklarını belirtti. "Kimse bizi bölemez, ayıramaz. Ülkemizi, vatanımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

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Fahiş kira fiyatlarına cumhurbaşkanı müdahalesi! Canlı yayında açıkladı: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

İddialarına cevap veren Erdoğan, "Bizde yalan yok, her şey doğruluk üzerine" diyerek önceki vaatlerinin arkasında durduklarını belirtti. Özellikle çiftçilere verilen bedava traktör vaadi konusunda CHP'yi eleştirdi ve bu vaadin yerine getirilmediğini söyledi.

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Fahiş kira fiyatlarına cumhurbaşkanı müdahalesi! Canlı yayında açıkladı: Yeni dönem başlıyor

Ekonomi politikaları konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu ve IMF'ye borç vermeyi reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, CHP'nin koalisyon hükümeti kuracak durumda olmadığını ve gençlerin sorunlarını çözemeyeceğini savundu.

Erdoğan, CHP'nin belediye başkanlarının başarısızlıklarını da gündeme getirdi ve yolların rezalet halinde olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP'nin PKK'ya destek verdiğini iddia ederek, bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira fiyatlarını da yoluna koyacaklarının sözünü verdi.

Kırklarelililere seslenen Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde sandıkta PKK'ya karşı duracaklarını ifade etti ve halkın desteğini istedi.

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