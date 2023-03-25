Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması üzerinden yapılan algı çalışmalarına en güzel cevap resmi evraklarla geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

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Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması hakkında çok sayıda manipülasyon yapılmıştı. Muhalefetin yaptığı çalışmaları boşa çıkaracak bir adım geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın diplomasına ilişkin belgeleri paylaştı.

Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Hürriyet’te yer alan haberde Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları görülüyor.

Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu görülüyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Altun’un açıkladığı belgelere göre Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan tarafından imzalanmış. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi’ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.

Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN DİPLOMA AÇIKLAMASI

Marmara Üniversitesi'nden Erdoğan'ın diploması hakkında yapılan açıklamada, " Açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir” denildi.

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