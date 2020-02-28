Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, bayrağımıza uzatılan eller kırılacak



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de TSK unsurlarını hedef alan ve 22 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı.



Türkiye, İdlib'den gelen haberle sarsıldı! İdlib'de TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında ilk açıklamalara göre 22 asker şehit oldu.

Saldırının hemen sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de geniş katılımlı güvenlik zirvesini topladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası resmi açıklama yapılmazken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de sahadaki faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu.

Altun yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit olan askerlerin kanı yerde kalmayacak diyerek "Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklamasında bulundu.