Fahrettin Altun'dan 128 Milyar Dolar yanıtı: Kaybolan bir kuruşumuz dahi yok İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada “128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; 1.Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. 2. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 128 Milyar Dolar Kayıp iftirası ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, 128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeyi sürdüreceklerini belirtip kaybolan tek 1 kuruş olmadığını vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK. TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" Berkem Temizel Gece Editörü