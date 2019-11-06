Fahrettin Altun'dan açıklama: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.
Altun, yaptığı açıklamada “Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı” ifadelerini kullandı.
ALTUN TWITTER'DAN AÇIKLADI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı.
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