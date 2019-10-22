Fahrettin Altun'dan açıklama: Erdoğan sayesinde tarihi bir başarı elde edildi
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan açıklama yaptı. Altun açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi başarı elde edildi
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir.
Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir.
Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur."
İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 22, 2019
Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir.
Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur.
Etiketler : fahrettin altun, açıklama, Soçi Mutabakatı, rusya
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