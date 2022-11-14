Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"

Associated Press’e (AP) açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ev sahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir” dedi.

Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz

"TÜRKİYE'DE BULUŞTUKLARINI TEYİT EDİYORUZ"

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ev sahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir.

Toplantı kapsamında nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditler ele alınmıştır. Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır.”

İlgili Haberler
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"
Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"
İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!
İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"
Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"
Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını "Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek" şeklinde açıklamıştı!
Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını "Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek" şeklinde açıklamıştı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!
Son Haberler
Türkiye tarihinin en korkutucu, en unutulmayacak cinayet hikayesi: Kırkağaç Yamyamı
Türkiye tarihinin en korkutucu, en unutulmayacak cinayet hikayesi: Kırkağaç Yamyamı
Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"
Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Peki İpek Özkal Sayan kimdir nerelidir kaç yaşındadır mesleği nedir?
Peki İpek Özkal Sayan kimdir nerelidir kaç yaşındadır mesleği nedir?
Ünlü şarkıcı Hadise, Ankara'yı kasıp kavurdu! Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine eleştiri yağdı! "Taksim'e üzülüp, böyle fotoğraf atman etik mi?"
Ünlü şarkıcı Hadise, Ankara'yı kasıp kavurdu! Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesine eleştiri yağdı! "Taksim'e üzülüp, böyle fotoğraf atman etik mi?"
TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: "Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"
TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: "Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"
Çok Okunanlar
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi
Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!