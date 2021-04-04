Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye destek verenlere tepki!

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek veren siyasi isimlere tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çektiğini ifade etti.

Paylaşımında "Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin." ifadesine yer veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesinin, tüm hain planlardan daha güçlü olduğunun altını çizerek, muhalefetin, bazı amirallerin açıklamasına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara da yer verdi.

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"BEYHUDE HEVESLERİN PEŞİNE DÜŞMEYİN"

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun."