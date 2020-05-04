Fahrettin Altun'dan The New York Times’a ders! Mektuba yer vermek durumunda kaldılar

1 Mayıs Cumartesi günü, The New York Times’taki “Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor” başyazısında Almanya dahil bazı ülkelerin yeni tip koronairüs (Kovid-19) ile mücadelelerinden övgüyle bahsedilirken, Türkiye’nin başarıları gözardı edilmişti.

Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun,The New York Times'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Altun, Türkiye’yi gözardı eden yazıya, sayılarla cevap verdi.

MEKTUBA YER VERMEK DURUMUNDA KALDILAR

Fahrettin Altun, The New York Times’ın internet sitesinde de yayınlanan mektupta “Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya’da bir milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını belirten Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 6o bini aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; Türkiye’nin aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

New York Times gazetesinin, Altun’un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un The New York Times’a yazdığı mektup şu şekilde:

“1 Mayıs tarihinde yayımlanan “In a Crisis, True Leaders Stand Out” (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir.

Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesi, Türkiye’nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir. Bu hususta sayılar son derece açıktır.

Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya’da bir milyon kişide neredeyse 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60 binden fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir.

Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye tıbbi malzeme ve solunum cihazı yardımında bulunmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık kumpasına; çukur operasyonlarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türkiye'nin ve demokrasisinin karşı karşıya kaldığı tüm saldırılara destek olan gazete, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından günler sonra FETÖ elebaşısının makalesini yayımlayarak terör örgütü liderini aklamaya çalışmıştı.

New York Times, Koronavirüs salgını sırasında Türkiye’ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazetenin Türkiye’yle hiçbir ilgisi olmayan salgın haberlerinde Türkiye’den fotoğraflar kullanarak algı operasyonu yapmaya kalkması üzerine İletişim Başkanlığı yine harekete geçerek, dünyaca ünlü gazetenin editörüne özür diletmişti.

Aynı gazete, hiçbir kanıt göstermeden Türkiye’nin KOVİD-19 kaynaklı ölümleri gizlediğini iddia etmişti. İddia, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş’a dayandırılmıştı.

New York Times İstanbul bürosunu İngiliz muhabir Carlotta Gall yönetiyor. Büroda bir süredir asistanlık yapan Şafak Timur ise daha önce terör bağlantısı nedeniyle kapatılan İMÇ TV’de çalışıyordu. Timur’un sosyal medya hesaplarında Türkiye’yi karalayan, terör örgütlerine ve uzantılarına müzahir paylaşımlar yaptığı dikkat çekiyor.