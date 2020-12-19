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  3. Fahrettin Koca açıkladı! Gaziantep'te can kaybı 10'a yükseldi!

Fahrettin Koca açıkladı! Gaziantep'te can kaybı 10'a yükseldi!

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünden kaynaklı gerçekleşen patlamada ölü sayısı arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi" dedi.

Fahrettin Koca açıkladı! Gaziantep'te can kaybı 10'a yükseldi!

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı; "Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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