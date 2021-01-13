Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Coronavac aşısı için Acil kullanım onayı verdi. Bakan Koca, onay sonrası aşılanmanın yarın başlayacağını, kendisinin de birazdan bilim kurulu üyeleri ile aşı olacağını belirtti. Peki Fahrettin Koca aşı oldu mu? İşte ayrıntılar...

FAHRETTİN KOCA AŞI OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği, Sinocav'ın Coronavac adlı inaktif koronavirüs aşıları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kararını verdi. Analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 'Acil Kullanım Onayı' verdi. Onay sonrası Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapılacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Dünya Sağlık Örgütü ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler Kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün, Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalsında " 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik... Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca "Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını daha önce de ilan etmiştim. Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşı olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir... Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, "Salgının durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamaları uygulamakta kararlıyız. Aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programını başlatacağız." dedi.

BAKAN KOCA AŞI OLDU

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı. Çin firması olan SinoVac tarafından üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Coronavac aşısı için Acil kullanım onayı verdiğinin açıklanması sonrası Türkiye'de yarından itibaren aşılama başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız.

Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da aşı oldu.

Kara, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." İfadelerini kullandı.