Fahrettin Koca aşılama haritasını paylaştı: Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’deki koronavirüs aşılama haritasını paylaştı. 81 ildeki aşılanan kişi sayılarının açıklandığı haritaya göre İstanbul'da 224.472 kişi aşılandı.

Koca,Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, Türkiye’deki koronavirüs aşılama haritasını da ekledi.

EN ÇOK AŞILAMANIN OLDUĞU 5 İL

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi.