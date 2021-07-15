Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı
Aşılamanın tamamlanması için birçok yönlendirmede bulunulsa da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı karşıtları bulunuyor. Kimisi aşıların zararlı olduğunu söylerken kimisi de aşıların etkinlik oranının yetersiz olduğunu savunuyor. Kafa kurcalayan bu düşünceler eşiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 doz Sinovac için etkinlik oranını açıkladı.
Biontech mi Sinovac mı diye düşünülürken hangisinin yan etkisi daha fazla sorusunun yanında hangisinin daha etkili olduğu da tartışılıyordu. Öte yandan aşıların etkinlik oranının yeterli olmadığını ve bu yüzden aşı olmayı reddettiğini söyleyen belirli kişiler de bulunuyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı açıklama ile Çin aşısı Sinovac'ın etkinlik oranını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Yüzde 83,5 etkili olduğnu belirten Koca, "10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." dedi.
İşte o açıklama:
İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ
Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.