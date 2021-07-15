Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı

Biontech mi Sinovac mı diye düşünülürken hangisinin yan etkisi daha fazla sorusunun yanında hangisinin daha etkili olduğu da tartışılıyordu. Öte yandan aşıların etkinlik oranının yeterli olmadığını ve bu yüzden aşı olmayı reddettiğini söyleyen belirli kişiler de bulunuyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı açıklama ile Çin aşısı Sinovac'ın etkinlik oranını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Yüzde 83,5 etkili olduğnu belirten Koca, "10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." dedi.

İşte o açıklama:

İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ

Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.