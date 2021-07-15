Seksenler dizisi bugün yok mu, yeni bölüm neden yok? Seksenler dizisi yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak?Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranıGüney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!15 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulunduMüge Anlı programında yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı söylenmişti! Sessizliğini bozan Murat Boz'dan o iddialara flaş yanıt geldi!Rebii isminin anlamı nedir, Rebii ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dişi hayvan kurban olur mu? Dişi hayvan mı, erkek hayvan mı kesmek daha faziletlidir?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı

Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı

Aşılamanın tamamlanması için birçok yönlendirmede bulunulsa da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı karşıtları bulunuyor. Kimisi aşıların zararlı olduğunu söylerken kimisi de aşıların etkinlik oranının yetersiz olduğunu savunuyor. Kafa kurcalayan bu düşünceler eşiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 doz Sinovac için etkinlik oranını açıkladı.

Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı

Biontech mi Sinovac mı diye düşünülürken hangisinin yan etkisi daha fazla sorusunun yanında hangisinin daha etkili olduğu da tartışılıyordu. Öte yandan aşıların etkinlik oranının yeterli olmadığını ve bu yüzden aşı olmayı reddettiğini söyleyen belirli kişiler de bulunuyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı açıklama ile Çin aşısı Sinovac'ın etkinlik oranını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Yüzde 83,5 etkili olduğnu belirten Koca, "10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." dedi.

İşte o açıklama:

İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ

Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.

Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT