Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor.
Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir” ifadelerini kullandı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)