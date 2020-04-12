Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin yeni rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında gelinen son durumu paylaştı. Buna göre bugün yapılan test sayısı 35.720 vaka sayısı 4.789 vefat sayısı ise 97.

Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

"Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta demek yayın düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!"