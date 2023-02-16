Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yıkıcı etki yarattığı illerden biri Hatay oldu. Depremzedeler için çadırlar ve sahra hastaneleri kuruldu. Bölgede bulunan bakanlardan olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi ve çevresine kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulunarak hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

SOBA BİR ANDA PATLADI

Daha sonra bir soba etrafında ısınan sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Bakan Fahrettin Koca ölümden döndü. Koca ve sağlık çalışanları ısındığı anda, soba bir anda patladı. Korku dolu anları dijital yayıncı Adem Metan sosyal medya hesabından paylaştı.

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ATEŞ BAŞINDA ISINIYORLARDI

Metan korku dolu anları sosyal medya hesabından, "Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an" ifadeleriyle paylaştı.

Öte yandan olayda kimsenin yaralanmadığı, Bakan Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.