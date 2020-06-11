Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara teşekkür mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı twitter üzerinden 65 yaş ve üzerindekilere evde kaldıkları, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uydukları için bir teşekkür mesajı paylaştı.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim" dedi.

Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim. pic.twitter.com/74bnvF2AIF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020



10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 2 bin 241 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.