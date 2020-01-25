Fahrettin Koca'dan deprem sonrası açıklama: ''Durumu kritik olan hastamız yok''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Valilikteki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada "Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yoğun bakımda durumu kritik olan hastamız yok'' dedi.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 12:36
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