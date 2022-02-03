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Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! "İnsanlık ölmemeli!"

Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Yunanistan'da donarak can veren 17 göçmene sessiz kalamadı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslen Koca, tepkisini dile getirdi.

Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! "İnsanlık ölmemeli!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan'da yaşanan içler acısı durumu sosyal medya hesabında eleştirdi. Bununla birlikte Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e de seslenen Koca, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti. Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene Türkiye'nin yardım ettiğini de belirten Koca, "İnsanlık ölmemeli" notunu da ekledi.

Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! İnsanlık ölmemeli!

"İNSANLIK ÖLMEMELİ"

17 göçmenin donarak ölüme terk edilmesine göz yummayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den 17 göçmene gerekli sağlık hizmetinin verildiğini, 16’sının donarak öldüğünü, birini de hastaneye götürdüklerini belirtti. Ancak, hastaneye götürülen göçmen için de geç olduğunu ekleyen Koca, "İnsanlık ölmemeli" dedi. Bakan Koca paylaşımında,

Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! İnsanlık ölmemeli!

"Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! İnsanlık ölmemeli!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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