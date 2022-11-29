Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diplomayla gözlemci asistanlık yapan bir kişinin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Koca, şunları ifade etti:

"Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. 1-2 gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da kamuoyuna duyuracağız. Ülkemizde diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz."

Haberin Devamı

"YERLİ TANI KİTİ 1 AY İÇİNDE HASTANELERDE KULLANILMAYA BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada yerli üretim test kitinin detaylarını anlattı: "Tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme imkanımız olacak. Muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak."

"BÜYÜK VAKA ARTIŞI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısının 3 binlerde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum" dedi. Koca, Çin’de uygulanan katı karantina kurallarının Türkiye için söz konusu olmadığını vurguladı.

Haberin Devamı

Koca, riskli gruptaki vatandaşların tereddüt etmeden Turkovac aşısı olabileceğini söyledi.