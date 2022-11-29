Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diplomayla gözlemci asistanlık yapan bir kişinin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Koca, şunları ifade etti:

"Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. 1-2 gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da kamuoyuna duyuracağız. Ülkemizde diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz."

Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz

"YERLİ TANI KİTİ 1 AY İÇİNDE HASTANELERDE KULLANILMAYA BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada yerli üretim test kitinin detaylarını anlattı: "Tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme imkanımız olacak. Muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak."

Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz

"BÜYÜK VAKA ARTIŞI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısının 3 binlerde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum" dedi. Koca, Çin’de uygulanan katı karantina kurallarının Türkiye için söz konusu olmadığını vurguladı.

Koca, riskli gruptaki vatandaşların tereddüt etmeden Turkovac aşısı olabileceğini söyledi.

İlgili Haberler
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ'da sahte doktor skandalı! Bir yıl hastanede çalıştı ameliyata girdi! Bakın gerçek nasıl ortaya çıktı
Tekirdağ'da sahte doktor skandalı! Bir yıl hastanede çalıştı ameliyata girdi! Bakın gerçek nasıl ortaya çıktı
Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! Atama ve SMA için müjdeli haberler verdi!
Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar! Atama ve SMA için müjdeli haberler verdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"
Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"
SON DAKİKA | Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!
SON DAKİKA | Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! Havadan tahrip, karadan da süpürme harekatıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır"
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! Havadan tahrip, karadan da süpürme harekatıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır"
Kocaeli Üniversitesi'nde ortalık karıştı! Gözü dönmüş profesör kadın akademisyenin odasını bastı: "Benim olacaksın yoksa..."
Kocaeli Üniversitesi'nde ortalık karıştı! Gözü dönmüş profesör kadın akademisyenin odasını bastı: "Benim olacaksın yoksa..."
Son Haberler
THY uçaklarında gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanı
THY uçaklarında gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanı
Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"
Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
İstanbul'da 39 ilçeye yeni hayvan barınakları yapılacak
İstanbul'da 39 ilçeye yeni hayvan barınakları yapılacak
Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: 50 gözaltı
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!
Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!
Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap
Yaptığı tek yanlış hareket hayatına mâl oldu! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaptığı tek yanlış hareket hayatına mâl oldu! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti