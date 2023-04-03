Fahri Kerem Ay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahri Kerem Ay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahri Kerem Ay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fahri Kerem Ay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fahri Kerem Ay 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fahri Kerem Ay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fahri Kerem Ay'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fahri Kerem Ay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/fahrikeremay10?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Fahri Kerem Ay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fahri Kerem Ay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Beşiktaş U19
Fahri Kerem Ay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fahri Kerem Ay şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Fahri Kerem Ay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Türkiye U18 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
Türkiye U17 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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