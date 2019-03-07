Fahri trafik müfettişliği görev ve yetkileri İçişleri Bakanı’nın onayına bırakıldı

Fahri trafik müfettişliği görev ve yetkileri, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayına bırakıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Mart 2019 tarihli ve 30707 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut uygulamada fahri trafik müfettişliği için müracaat edenlerin müracaatlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi görevi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca, onay işlemleri ise 703 sayılı KHK ile kaldırılan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca yapılmakta iken, yapılan değişiklikle bu görev ve yetki Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayına bırakıldı. Ayrıca trafik kural ihlali tespit tutanakları bir hafta içinde en yakın trafik birimine elden teslim edilmekte iken, yapılan düzenleme ile mevcut uygulamaya ek olarak fahri trafik müfettişleri tutanakları elektronik ortamda da düzenleyebilecek ve düzenledikleri tutanakları elektronik sistem üzerinden trafik kuruluşlarına gönderebilecek.

Bu değişikliklere ek olarak fahri trafik müfettişlerinin sayısı her ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde 2 oranında belirlenmekte iken, yapılan düzenleme ile illerdeki müfettiş sayılarının belirlenmesinde Yönetmelik'te sayılanlarla birlikte engelli müfettişler de binde 2'lik orana dahil edilmeyecek.

Kaynak: İHA