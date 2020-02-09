Fahri Yazıcı Sisi lakaplı Seyhan Soylu ile evlendi

Seyhan Soylu yeniden evlendi. 47 yaşındaki transeksüel birey Seyhan Soylu 3'üncü evliliği dün akşam Rizeli bir iş adamı ile İslami usullere göre gerçekleştirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinin tanınmış ailelerinden "Yazıcılar"a gelin giden Seyhan Soylu, 35 yaşındaki Fahri Yazıcı ile imam nikahı kıydı.

Sisi'nin yeni eşi Rizeli iş adamı Fahri Yazıcı! Yazıcı aynı zamanda Rizeli tanınmış bir siyasetçinin aile yakını olarak da tanınıyor.

Soylu'nun Yeşilkoy'deki konağında yapılan nikahta dini ritüeller ön plandaydı. Nikah öncesi evde imam eşliğinde; Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı. Tasavvuf ekibi eşliğinde ilahiler okundu ve semazen gösterisi yapıldı.

İkilinin yakın dostları katıldığı nikah öncesi bir konuşma yapan Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Bizde öncelik İslami ritüel, Nisan ayında Moğolistan'da Şaman düğünü, Allah nasip ederse yazın da istanbul ve Rize'de basına kapalı yakın dost, arkadaş ve aile eşrafının katılacağı mütevazi bir 'Kır düğünü' yapmak gönlümüzden geçmekte.





Artık yeni adım attığım hayatımda muhafazakar, mütedeyyin bir hayat sürmek istiyorum. Evlilik kurumu sorumluluk ister, geçmişimde yeteri kadar çılgınlıklar yaptık. Artık durulma ve dingin bir hayat sürmek gerek. Benim de hep İslami ritüellerle izdivaç yapmak gönlümde vardı. Allah kalbime göre nasip etti. Geçmişte olaylı Marmara Gemisi sürecinde Kudüs ziyaretimde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yarı hacca nail olduk.



Rabbim nasip ederse eşimle birlikte Mekke ve Medine ziyaretleri de yapmak istiyorum. Bu ziyaretler sonrasında da İslami kurallara göre hayatımı idame ettirmek istiyorum."