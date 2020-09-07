KPSS lisans sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınavda çıkan bir çok soru adaylar arasında tartışma konusu oldu. Bunlardan biri de Fahriye Abla şiiri sorusu oldu. Peki Fahriye Abla şiiri kimin? Fahriye Abla şiiri hikayesi nedir? KPSS'de çıkan sorunun yanıtı...

FAHRİYE ABLA ŞİİRİ KİMİN?

Eserin sahibi Ahmet Ahmet Muhip Dıranas'tır.

Fahriye Abla şiiri

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar.

Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!

Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen

Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla

Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;

Güneşin batmasına yakın saatlerde

Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.

Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede;

Bahçende akasyalar açardı baharla.

Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Osman Hamdi Bey kimdir? Kaplumbağa Terbiyecisi kimin eseri?

Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı;

Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.

İçini gıcıklardı bütün erkeklerin

Altın bileziklerle dolu bileklerin.

Açılırdı rüzgârda kısa eteklerin;

Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla.

Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla!

Gönül verdin derlerdi o delikanlıya,

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.

Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın,

Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;

Hâtırada kalan şey değişmez zamanla.

Ne vefalı komşumdun sen, Fahriye abla!

FAHRİYE ABLA ŞİİRİ HİKAYESİ NEDİR?

Ahmet Muhip Dranas’ın Fahriye Abla şiirinin filmi çekildi. Usta yönetmen Yavuz Turgul’un ilk yönetmenlik denemesine ilham veren şiirin filminde meşhur Fahriye Abla’yı Müjde Ar canlandırdı. Film Türk Sinemasının en sevilen yapımlarından biri oldu.

AHMET MUHİP DIRANAS KİMDİR?

1909 doğumlu Türk şair ve aynı zamanda yazardır. Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü yazarların düşüncelerinden etkilenmiştir.

1909 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ahmet Muhip Dıranas, Sinop'un Erfelek ilçesinde büyümüştür. Eğitimine Erfelek ilçesinde başlamıştır. İlkokul eğitimini Sinop'ta tamamlamış daha sonra ise ortaokul eğitimi için Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Erkek Lisesi'ne kaydolmuştur. Ankara Erkek Lisesi'nden 1929 yılında mezun olmuştur. Ankara Erkek Lisesi'nde ki hocaları Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Liseden mezun olduktan sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışmaya başladı.

Üniversite eğitimi için üniversite sınavlarına hazırlanır ve Hukuk bölümünü okumaya karar verir. Sınavları kazandıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesine kaydolur. Hukuk eğitimine devam ederken 2. sınıfta güzel sanatlar akademisi memuru olarak İstanbul'a davet edilir. Böylece Hukuk eğitimi yarı da kaldı. Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamaya karar verdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesine kaydolur. Edebiyat fakültesinde tercihe ettiği bölüm ise Felsefe idi. Üniversite eğitimi devam ederken halkevler, resim ve heykel müzelerinde, çocuk esirgeme kurumlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. Anadolu Ajansı kurulduktan sonra devlet tiyatrosunda üst rütbeye getirildi.