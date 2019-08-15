Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü Bodrum'da tatil yapan ve 4 ay önce dünyaya gelen oğulları Karan bebek ile tatilini bitiren Fahriye Evcen İstanbul'a döndü. Çift havalimanında görüntülendi

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Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ile İstanbul'a döndü. Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Karan'ın görüntülenmemesi için önlem alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kendilerini bekleyen araç ile evlerinin yolunu tuttu.



