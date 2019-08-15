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  3. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü

Bodrum'da tatil yapan ve 4 ay önce dünyaya gelen oğulları Karan bebek ile tatilini bitiren Fahriye Evcen İstanbul'a döndü. Çift havalimanında görüntülendi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü

Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ile İstanbul'a döndü. Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü

Karan'ın görüntülenmemesi için önlem alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kendilerini bekleyen araç ile evlerinin yolunu tuttu.Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndüFahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndüFahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndüFahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan bebek ile tatilden döndü

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