Fahriye Evcen yeni dizisi Alparslan için ata bindi! Burak Özçivit'in oğlu Karan ile paylaşımı dikkat çekti: "Ailece sevdiğimiz doğrudur"

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum tatilinden döndü. Yeni sezonda karşımıza Alparslan dizisiyle çıkacak olan Fahriye Evcen rolü için kılıç kullanma ve at binme eğitimlerine başladı.

HASRET BİTİYOR

Burak Özçivit'le hayatını birleştirmesinin ardından oğlu Karan'ı dünyaya getiren Evcen, yunculuğa bir süre ara vermiş ve oğluna bakıcı yardımı almadan kendi bakmayı tercih etmişti. Karan’dan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen’i bu sezonda televizyonlara geri dönüyor.

PARTNERİ BARIŞ ARDUÇ

Yeni sezon hazırlıkları için çalışmalara başlayan Fahriye Evcen, yeni dizisi Alparslan'da partneri ise Barış Arduç oldu. Dizide Akça Hatun'a hayat vermeye hazırlanan Fahriye Evcen'in eğitim görüntüleri hayranlarını heyecanlandırdı.

Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vururken Burak Özçivit'te dikkat çeken bir paylaşım geldi. Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabında oğlu Karan ile atları beslediği anları paylaşarak, "Ailece sevdiğimiz doğrudur" notunu düştü.

"ÇOK KORKTUK"

Bodrum'da kaldıkları bölgede çıkan yangından sonra İstanbul'a geri dönen çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz de zaten dönmüş bulunduk sonradan da bir şeyler oldu. Çok korktuk orada da fazla tadımız yoktu. Zaten ikimizin de dizi hazırlıklarımız başlamıştı onun için dönmüştük. Belki bir daha gidecektik ama bu yaşananlardan dolayı insanın canı gitmek istemiyor." açıklamasında bulunmuştu.