Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'e romantik kutlama

Eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutlayan Fahriye Evcen'in romantik paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

FAHRİYE EVCEN’DEN ROMANTİK KUTLAMA

Evcen, Özçivit’le olan fotoğraflarını bir arada paylaştığı gönderiye; “Kalbim… Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı, canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimsin her şeyim…” notunu düştü.

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Firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak firması 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan’ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.