Fahriye Evcen'in uluma sahnesi alay konusu oldu! "Eşini kurt bakışlım diye sevdiğine eminim"

Uzun zamandır dizi senaryolarını ince eleyip sık dokuyan Fahriye Evcen, TRT ekranlarında yayınlanmakta olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile anlaştı. Yayına girdiği ilk günden itibaren vatandaşların ilgisini çekerek, büyük beğeni toplayan dizinin, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde dikkat çekici bir sahneye yer verildi. Akça Hatun karakterine can veren Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uluduğu sahne sosyal medyaya damga vurdu.

"KURT BAKIŞLIM DİYE SEVDİĞİNE EMİNİM"

TRT ekranlarında dizinin yayınlandığı esnada, sosyal medya kullanıcıları ellerine telefonlarını alıp dizi hakkında yorumlarını kendi hesapları üzerinden paylaştılar. Evcen'in uluma sahnesine binlerce yorum gelirken, bazı kullanıcıların yorumları ise viral oldu.

Sosyal medyada #AlparslanBüyükSelçuklu etiketi altında buluşan kullanıcılar, sahne hakkında düşüncelerini yazıya döktüler. Evcen için "Kesinlikle evde eşini kurt bakışlım diyerek seviyor" "Fahriye Evcen ulumasıyla uyandım tanrı Türk’ü korusun" "Fahriye Evcen çok iyi oyuncu valla kurt sandım" "Fahriye evcen biraz daha ulursa kurt kadına dönüşecek diye korkuyorum" yorumlarında bulunan Twitter kullanıcıları, bu sahneyi gereksiz bulduklarını söylediler.