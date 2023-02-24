Fahrudin Kuduz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahrudin Kuduz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahrudin Kuduz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahrudin Kuduz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahrudin Kuduz 20 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahrudin Kuduz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahrudin Kuduz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fahrudin Kuduz'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahrudin Kuduz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahrudin Kuduz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahrudin Kuduz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahrudin Kuduz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Travnik

Fahrudin Kuduz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahrudin Kuduz şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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