Faical Choubane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faical Choubane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faical Choubane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faical Choubane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faical Choubane 2 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faical Choubane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına - tarihinde katılmıştır. Faical Choubane'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faical Choubane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faical Choubane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faical Choubane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faical Choubane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faical Choubane şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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