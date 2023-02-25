Faik Amrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faik Amrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faik Amrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faik Amrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faik Amrane 26 Kasım 1997 tarihinde Merouana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da فايق عمران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faik Amrane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faik Amrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Faik Amrane'nin NC Magra ile sözleşmesi 20 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Faik Amrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faik Amrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faik Amrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faik Amrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında CS Constantine

20 Ekim 2021 yılında NC Magra

Faik Amrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faik Amrane şuan NC Magra takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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