Faik Kartal Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faik Kartal Duran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faik Kartal Duran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faik Kartal Duran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faik Kartal Duran 19 Ocak 1999 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faik Kartal Duran Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faik Kartal Duran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faik Kartal Duran'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faik Kartal Duran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/faikkartalduran/

Faik Kartal Duran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faik Kartal Duran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Faik Kartal Duran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faik Kartal Duran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U21

28 Ağu 2019 yılında Darıca GB

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

13 Ocak 2023 yılında 1954 Kelkit Bld

Faik Kartal Duran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faik Kartal Duran şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Faik Kartal Duran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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