Faik Selman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faik Selman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faik Selman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faik Selman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faik Selman 21 Ocak 1994 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faik Selman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faik Selman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faik Selman'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faik Selman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faik Selman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faik Selman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faik Selman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2022 yılında Travnik

Faik Selman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faik Selman şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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