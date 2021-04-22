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Faika isminin anlamı nedir, Faika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Faika isminin anlamı; şafak vaktidir. Bu içeriğimizde Faika isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Faika isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Faika isminin anlamı nedir, Faika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Faika isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Faika ismi ne demek, Faika ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Faika isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Faika İsminin anlamı nedir? TDK Faika anlamı:

Türk Dil Kurumun'da Faika isminin anlamı yer almamaktadır.

Faika İsmi Kuranda geçiyor mu?

Faika ismi Kuran-ı Kerim'de geçmiyor.

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Faika isminin kökeni:

Faika ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde Faika ismini 2.248 kişi kullanmaktadır.

Faika isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Faika isminin rengi:

Alizarin

Faika ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Faika isminin Harf Analizi Nedir ?

Faika ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Faika isminin Numerolojisi Kaçtır?

Faika ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

A : 1

İ : 12

K : 14

A : 1

= 35 Faika İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

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Faika isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Faika ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Faika isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   A: 1   İ: 9   K: 2   A: 1 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Faika isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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