Faiq Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faiq Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faiq Haciyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faiq Haciyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faiq Haciyev 22 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Faiq Fərman oğlu Hacıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faiq Haciyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Faiq Haciyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faiq Haciyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faiq Haciyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faiq Haciyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faiq Haciyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

1 Ocak 2019 yılında MOIK

30 Haziran 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Turan Tovuz

Faiq Haciyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faiq Haciyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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