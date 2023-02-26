Faisal Adam Billey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Adam Billey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Adam Billey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Adam Billey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Adam Billey 9 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Adam Billey Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Faisal Adam Billey'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Adam Billey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Adam Billey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Adam Billey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Adam Billey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Adam Billey şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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